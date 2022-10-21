Виховання ременем: на Дніпропетровщині нетверезий чоловік жорстоко побив пасинка

У селі Першотравенка п’яний вітчим вирішив «виховати» 7-річного сина. Дитині довелося викликати «швидку».

Жінка виклика «швидку» для свого сина. Виявилося, що співмешканець жінки напився та вирішив «виховати» прийомного сина. Він сильно побив дитину, яка до того ще і хворіє на епілепсію.

Медики, які приїхали до хлопчика побачили у нього на голові гематоми, дитину нудило, у нього були судоми зі втратою свідомості. Хлопчика у стані середньої тяжкості повезли у лікарню з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, судомний синдром. Про побиття дитини повідомили у поліцію та до служби у справах дітей.

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