Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Виховання ременем: на Дніпропетровщині нетверезий чоловік жорстоко побив пасинка

Виховання ременем: на Дніпропетровщині нетверезий чоловік жорстоко побив пасинка

Сьогодні 18:45
просмотров

У селі Першотравенка п’яний вітчим вирішив «виховати» 7-річного сина. Дитині довелося викликати «швидку».

Новости Днепра про Виховання ременем: на Дніпропетровщині нетверезий чоловік жорстоко побив пасинка

Жінка виклика «швидку» для свого сина. Виявилося, що співмешканець жінки напився та вирішив «виховати» прийомного сина. Він сильно побив дитину, яка до того ще і хворіє на епілепсію. 

Медики, які приїхали до хлопчика побачили у нього на голові гематоми, дитину нудило, у нього були судоми зі втратою свідомості. Хлопчика у стані середньої тяжкості повезли у лікарню з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, судомний синдром. Про побиття дитини повідомили у поліцію та до служби у справах дітей.

Читайте також:

Новости Днепра про Виховання ременем: на Дніпропетровщині нетверезий чоловік жорстоко побив пасинкаУкраїнська Новости Днепра про Виховання ременем: на Дніпропетровщині нетверезий чоловік жорстоко побив пасинкаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пірнув і пішов на дно: у Дніпрі 14-річний хлопець захлинувся у басейні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Пірнув і пішов на дно: у Дніпрі 14-річний хлопець захлинувся у басейні

    У Дніпрі 14-річний підліток мало не потонув у басейні.

    У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:03
    У бою за Україну загинув 36-річний Захисник з Дніпропетровської області

    Вічна слава Герою!

    Огляд цін на будинки у Самарському районі: як виглядає найдешевше житло у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:42
    Огляд цін на будинки у Самарському районі: як виглядає найдешевше житло у Дніпрі (ФОТО)

    Ціна на будинки в Самарському районі Дніпра не така висока,…

    “Тату, у мене немає ніг”: батько 6-річної дівчинки із Нікополя розповів подробиці фатальної ночі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:11
    “Тату, у мене немає ніг”: батько 6-річної дівчинки із Нікополя розповів подробиці фатальної ночі

    Батько 6-річної дівчинки із Нікополя розповів, як їх дім накрило…

    Наверх