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  • Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 13:16
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Неподалік Дніпра знаходяться дачні селища та села, де є вихід до великої річки під назвою Мокра Сура. Вона протікає по всій території області та може стати новим незвичайним місцем відпочинку для мешканців обласного центру.

Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)
Журналісти dnepr.info дізналися, як відпочивають на Мокрій Сурі.

Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

Річка Мокра Сура протікає по всій області та впадає у Дніпровське водосховище. Її звивисте русло проходить через низку населених пунктів, розташованих неподалік Дніпра – це кілька сіл та дачних селищ. Уздовж річки у цих населених пунктах є виходи до річки. Мокра Сура протікає в селах Новомиколаївка, Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Кам’янка та низка інших.

Річка наповнюється в основному завдяки осіданням та танення снігу, підземне харчування її не надто рясно, тому в літню пору року Мокра Сура може ставати дрібнішим або висихати. Кілька років тому її очистили від очерету, мулу, сміття і тепер тут прозора чиста вода, а на березі часто можна зустріти рибалок – у річці водиться червонопірка, карасі. В середньому її глибина складає до 3 метрів, а ширина сягає 20 метрів.

Населені пункти стоять на березі річки, але можна знайти великі ділянки незабудованої території. Зазвичай, на цих ділянках мешкають рибалки або облаштують піщаний пляж. На березі річки росте трава, квіти, дерева, цілі поля дикого барбарису.

Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

Ростуть кущі з різними ягодами.

Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

Прогулюючись біля води можна побачити такі ось покинуті колодязі, раніше на їхніх місцях були струмки та мешканці облаштовували колодязі. Але з технологічним прогресом потреба у великих кількостях колодязів зникла і частина їх занедбані.

Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

На березі річки є виходи граніту – у низці населених пунктів області раніше видобували граніт.

Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

Дістатися цих населених пунктів можна дуже швидко – за допомогою приміських маршруток або на машині. Знаходяться вони всього за півгодини їзди від Дніпра.

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Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)Русский

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