Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати
Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати
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Останній місяць осені принесе 22 робочих дні і 8 вихідних.
Із 30 календарних днів у листопаді 2022-го вихідними будуть лише вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.
Додаткових вихідних не передбачається.
Згідно з церковним календарем, у листопаді будемо відзначати декілька великих релігійних свят та подій — Дмитрівська батьківська субота, Собор Архістратига Михаїла, а також важливі народні свята: День української писемності та мови, День інженерних військ України та День Гідності та Свободи.
Список свят у листопаді 2022:
3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.
4 листопада – День залізничника.
6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля.
9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.
14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда.
16 листопада – Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень.
19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.
20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв аварій, Всесвітній день дитини.
21 листопада – День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення.
25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.
28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.
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