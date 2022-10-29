Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати

Останній місяць осені принесе 22 робочих дні і 8 вихідних.

Із 30 календарних днів у листопаді 2022-го вихідними будуть лише вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Додаткових вихідних не передбачається.

Згідно з церковним календарем, у листопаді будемо відзначати декілька великих релігійних свят та подій — Дмитрівська батьківська субота, Собор Архістратига Михаїла, а також важливі народні свята: День української писемності та мови, День інженерних військ України та День Гідності та Свободи.

Список свят у листопаді 2022:

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.

– День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії. 4 листопада – День залізничника.

– День залізничника. 6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля.

– День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля. 9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

– День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.

– Міжнародний день бухгалтера. 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда.

– Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда. 16 листопада – Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

– Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень.

– Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень. 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.

– День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника. 20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв аварій, Всесвітній день дитини.

– День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв аварій, Всесвітній день дитини. 21 листопада – День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення.

– День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

– День пам’яті жертв голодоморів. 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

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