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  • Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати

Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати

Сьогодні 09:53
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Останній місяць осені принесе 22 робочих дні і 8 вихідних.

Новости Днепра про Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати

Із 30 календарних днів у листопаді 2022-го вихідними будуть лише вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Додаткових вихідних не передбачається.

Новости Днепра про Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати

Згідно з церковним календарем, у листопаді будемо відзначати декілька великих релігійних свят та подій — Дмитрівська батьківська субота, Собор Архістратига Михаїла, а також важливі народні свята: День української писемності та мови, День інженерних військ України та День Гідності та Свободи.

Список свят у листопаді 2022:

  • 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.
  • 4 листопада – День залізничника.
  • 6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля.
  • 9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда.
  • 16 листопада – Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень.
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.
  • 20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яті жертв аварій, Всесвітній день дитини.
  • 21 листопада – День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення.
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
  • 26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.
  • 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

Новости Днепра про Вихідні дні у листопаді 2022: скільки дніпряни будуть відпочивати та що будуть святкувати

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