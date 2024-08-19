Вєрка Сердючка потрапила у скандал через пісні російською мовою на концерті у Дніпрі

На концерті у Дніпрі Вєрка Сердючка посварилася з шанувальником через пісні російською мовою.

17 серпня у Дніпрі відбувся концерт Вєрки Сердючки – сценічний образ Андрія Данилка, який зібрав дуже багато шанувальників. Під час виступу один з відвідувачів висловив невдоволення щодо виконання пісень російською, які є культовими в репертуарі артиста. На це Андрій Данилко сказав, що той “піде за російським військовим кораблем”.

Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах.

На ньому видно, що на концерті дійсно лунають хіти російською мовою. Один з глядачів викрикує, що половина пісень російськомовних, на що Сердючка пропонує йому закрити рота і відправляє “за російським кораблем”.

“У вас є тряпочка, засуньте. Бо щас підеш за російським кораблем”, – сказала артистка.

Також на концерті вона розповіла, що пише пісні українською мовою і запевнила людей не вірити тим, хто каже що це не так.

Крім цього, під час виступу в Дніпрі Сердючка передала “привітання” глядачам від Лайми Вайкуле, Алли Пугачової та Максима Галкіна, з якими нещодавно зустрілася на фестивалі в Юрмалі.

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