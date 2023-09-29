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  • Видав себе за лікаря: у Кам’янському судили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку

Видав себе за лікаря: у Кам’янському судили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку

Сьогодні 13:15
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У Кам'янському на Дніпропетровщині судили педофіла.

Новости Днепра про Видав себе за лікаря: у Кам'янському судили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, 36-річного мешканця Кам’янського визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини. 

Злочин стався ще у вересні 2022 року. Чоловік помітив на дитячому майданчику маленьких братика та сестричку, які поверталися додому. Разом з ними зловмисник зайшов до під’їзду, а потім сказав, що лікар та попросився до квартири малих. 

Діти пустили чоловіка до приміщення. Упевнившись, що дітлахи дома самі, ґвалтівник попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік вже неодноразово був засуджений за аналогічні злочини. Містянина визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

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Новости Днепра про Видав себе за лікаря: у Кам'янському судили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинкуУкраїнська

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