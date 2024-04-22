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  • Вибите око та пошматована мордочка: у Дніпрі рятують кішку Рисю, яку сильно побили

Вибите око та пошматована мордочка: у Дніпрі рятують кішку Рисю, яку сильно побили

Сьогодні 19:31
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У Дніпрі рятують кішку, яку побили люди.

Новости Днепра про Вибите око та пошматована мордочка: у Дніпрі рятують кішку Рисю, яку сильно побили

У Дніпрі кішечку Рися знайшли у критичному стані. Вся мордочка у крові, перелом щелепи, травми очей, по тілу множинні гематоми. Вона була побита, коли намагалася знайти притулок у під’їзді. Рисю викинули напередодні побиття, кішечка намагалася повернутися в колишню квартиру, але не всі сусіди в цьому будинку можуть називатися людьми.  Рися страждала і кричала від болю.

Ми не змогли залишити її одну в цьому кошмарі. Кішечка в клініці. Рентген, екстрена допомога та складні операції, тривала реабілітація. Борг був величезний, понад 20 000 грн. Зараз потрібно сплатити 10 733 грн., щоб Рисі дозволили спокійно долікуватися. Зібрано нуль, – зазначила Ольга.

У Рисі є шанс на одужання, але потрібна допомога небайдужих людей. 

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
 
Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга
 
Картки для допомоги:
 
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
 
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
 
4441 1144 0474 0506 Monobank
 
5167 8031 0024 4404 OschadBank
 
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
 
 
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благодійна допомога для кішки Рисі”

 

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Новости Днепра про Вибите око та пошматована мордочка: у Дніпрі рятують кішку Рисю, яку сильно побилиУкраїнська

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