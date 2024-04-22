Вибите око та пошматована мордочка: у Дніпрі рятують кішку Рисю, яку сильно побили

У Дніпрі рятують кішку, яку побили люди.

У Дніпрі кішечку Рися знайшли у критичному стані. Вся мордочка у крові, перелом щелепи, травми очей, по тілу множинні гематоми. Вона була побита, коли намагалася знайти притулок у під’їзді. Рисю викинули напередодні побиття, кішечка намагалася повернутися в колишню квартиру, але не всі сусіди в цьому будинку можуть називатися людьми. Рися страждала і кричала від болю.

Ми не змогли залишити її одну в цьому кошмарі. Кішечка в клініці. Рентген, екстрена допомога та складні операції, тривала реабілітація. Борг був величезний, понад 20 000 грн. Зараз потрібно сплатити 10 733 грн., щоб Рисі дозволили спокійно долікуватися. Зібрано нуль, – зазначила Ольга.

У Рисі є шанс на одужання, але потрібна допомога небайдужих людей.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы

Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благодійна допомога для кішки Рисі”

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