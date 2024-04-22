Вибите око та пошматована мордочка: у Дніпрі рятують кішку Рисю, яку сильно побили

У Дніпрі кішечку Рися знайшли у критичному стані. Вся мордочка у крові, перелом щелепи, травми очей, по тілу множинні гематоми. Вона була побита, коли намагалася знайти притулок у під’їзді. Рисю викинули напередодні побиття, кішечка намагалася повернутися в колишню квартиру, але не всі сусіди в цьому будинку можуть називатися людьми. Рися страждала і кричала від болю.
Ми не змогли залишити її одну в цьому кошмарі. Кішечка в клініці. Рентген, екстрена допомога та складні операції, тривала реабілітація. Борг був величезний, понад 20 000 грн. Зараз потрібно сплатити 10 733 грн., щоб Рисі дозволили спокійно долікуватися. Зібрано нуль, – зазначила Ольга.
У Рисі є шанс на одужання, але потрібна допомога небайдужих людей.
INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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