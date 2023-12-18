Вибухи у Кривому Розі ввечері 18 грудня: з’явилися деталі

Близько 17:50 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. За даними військових, була загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Потім у Кривому Розі повідомили про звуки вибухів.
Про збиття ракети згодом повідомили очільник ОВА Сергій Лисак та речники Повітряного командування “Схід”.
Ввечері у Криворізькому районі пролунав вибух. Це наші сили ППО відмінусували російську ракету. Дякую, ПвК “Схід”. Протягом дня на Дніпропетровщині було спокійно. Усюди минулося без ворожих обстрілів. Тихої ночі! – написав Сергій Лисак.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ППО відмінусувала російську авіаційну ракету х-59.
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