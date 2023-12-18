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Вибухи у Кривому Розі ввечері 18 грудня: з’явилися деталі

Сьогодні 18:31
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Ввечері 18 грудня у Кривому Розі звучали звуки вибухів.

Новости Днепра про Вибухи у Кривому Розі ввечері 18 грудня: з'явилися деталі

Близько 17:50 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. За даними військових, була загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Потім у Кривому Розі повідомили про звуки вибухів. 

Про збиття ракети згодом повідомили очільник ОВА Сергій Лисак та речники Повітряного командування “Схід”.

Ввечері у Криворізькому районі пролунав вибух. Це наші сили ППО відмінусували російську ракету. Дякую, ПвК “Схід”. Протягом дня на Дніпропетровщині було спокійно. Усюди минулося без ворожих обстрілів. Тихої ночі! – написав Сергій Лисак.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ППО відмінусувала російську авіаційну ракету х-59.

 

Новости Днепра про Вибухи у Кривому Розі ввечері 18 грудня: з'явилися деталі

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Новости Днепра про Вибухи у Кривому Розі ввечері 18 грудня: з'явилися деталіУкраїнська

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