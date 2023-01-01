Вибухи у Дніпрі: з’явилася офіційна інформація від військових

У Дніпрі відпрацювала ППО.

Як повідомили в повітряному командуванні Схід, звуки вибухів які чули ночі дніпряни – робота ППО.

Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу “Шахед” та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. У взаємодії з повітряним командуванням “Схід”

ще 3 “Шахеди” збито протиповітряною обороною Сухопутних військ, – повідомили військові.

За словами очевидців, у передмісті Дніпра виникла пожежа. Уламки впали на приватних будинок. Наразі офіційної інформації немає.

Читайте також:

Українська

Автор: