Вибухи у Дніпрі: з’явилася офіційна інформація від військових

Як повідомили в повітряному командуванні Схід, звуки вибухів які чули ночі дніпряни – робота ППО.
Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу “Шахед” та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. У взаємодії з повітряним командуванням “Схід”
ще 3 “Шахеди” збито протиповітряною обороною Сухопутних військ, – повідомили військові.
За словами очевидців, у передмісті Дніпра виникла пожежа. Уламки впали на приватних будинок. Наразі офіційної інформації немає.
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