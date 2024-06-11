Вибухи у Дніпрі 11 червня: що відомо

Вдень 11 червня, жителі Дніпра повідомляли про звуки вибухів. Після цього в небі нібито бачили дим. Як повідомили в Повітряному командуванні Схід, збили 2 керовані авіаційні ракети противника у Дніпропетровській області, ймовірно Х-59/69.
Очільник облради Микола Лукашук уточнив, що ракети збили над Дніпровським районом.
Інформації про руйнування чи потерпілих поки що не надходило.
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