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Вибухи у Дніпрі 11 червня: що відомо

Сьогодні 15:19
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Військові повідомили, чому жителі Дніпра могли чути звуки вибухів.

Новости Днепра про Вибухи у Дніпрі 11 червня: що відомо

Вдень 11 червня, жителі Дніпра повідомляли про звуки вибухів. Після цього в небі нібито бачили дим. Як повідомили в Повітряному командуванні Схід, збили 2 керовані авіаційні ракети противника у Дніпропетровській області, ймовірно Х-59/69.

Очільник облради Микола Лукашук уточнив, що ракети збили над Дніпровським районом.

Інформації про руйнування чи потерпілих поки що не надходило.

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Новости Днепра про Вибухи у Дніпрі 11 червня: що відомоУкраїнська

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