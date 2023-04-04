“Вибуховий сюрприз”: криворіжці знайшли міну на горищі будинку, який купили пару років тому

Мешканці Кривого Рогу придбали будинок із "сюрпризом".

У понеділок, 3 квітня, мешканці Кривого Рогу звернулися до патрульної поліції, бо знайшли в своєму будинку міну.

Як виявилося, вони декілька років тому придбали новий будинок, але тільки зараз почали робити ремонт і знайшли на горищі дому дерев’яну коробку, в якій знаходилася міна. Правоохоронці оточили будинок та викликали вибухотехніків.

Фахівці встановили, що це мінометний снаряд часів Другої світової війни, калібру 81,6 мм. Вибухотехніки вилучили небезпечний боєприпас.

Нагадаємо, раніше чоловік погрожував своїм односельцям гранатою.

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