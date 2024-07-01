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  • “Вибуховою хвилею кинуло з ліжка”: жителі Дніпра згадують про нічні події

“Вибуховою хвилею кинуло з ліжка”: жителі Дніпра згадують про нічні події

Сьогодні 14:48
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Дніпряни поділилися своїми емоціями щодо минулої неспокійної ночі.

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Жителі Дніпра, які опинилися в епіцентрі вибуху, розповіли про те, як пережили цю ніч. 

За словами дніпрян, вибух пролунав одночасно з повітряною тривогою. Після нього спокою у Дніпрі вже не було. Мешканці масиву, на який прийшовся удар, з тремтінням згадують про нічні події.

Вікторію вибуховою хвилею відкинуло на дитяче ліжечко. Син, якому немає ще двох рочків, неабияк злякався. З годину жінка не могла заспокоїти маля.

Досі трусить Катерину з Поліною. Жінка та дитина тільки-но повернулися з-за кордону, куди поїхали від війни. Хотіли провідати близьких, а опинилися у самому пеклі.

Все, що пам’ятає Людмила, – скривавлений чоловік. Його посікло склом, що летіло з вікон власного будинку.

Зі страшними звуками студентка Маргарита кинулася бігти сходами вниз. Разом з тим заглядала до сусідів по гуртожитку. Питала, чи всі в порядку. Вибравшись два роки тому з окупованого Енергодару, вона розраховувала на спокій. Але …

Серед понівеченого ворогом 80 приватних осель та 19 багатоповерхівок. Побиті 2 заклади освіти і амбулаторія. Зачепило магазини, аптеку та авто.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня.

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