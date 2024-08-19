Вибух в передмісті Дніпра: в ОВА розповіли, що це було

Під час останньої тривоги жителі Дніпра чули звук вибуху.
Виявилося, що в небі над Дніпропетровщиною сили Повітряного командування “Схід” знищили розвідувальний дрон РФ. Таку інформацію повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, вночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі дрони, один із них розвідувальний, а другий – ударний.
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