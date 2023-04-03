Вибух газу у п’ятиповерховому будинку у Кривому Розі: коментар ДСНС

Сьогодні вранці, 3 квітня, у Кривому Розі у будинку на вулиці Героїв полку “Азов” (Черняховського) пролунав вибух.

Цю подію прокоментували у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 06:56.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м.

О 07:42 займання локалізували та о 08:12 ліквідували.

Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено.

Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, зокрема 1 дитину. Семеро осіб від госпіталізації відмовились. Трьох травмованих (чоловік 1956 року народження, який отримав опіки тіла, та дві жінки 1969 та 1932 років народження) доставили до лікарні з гострим отруєнням продуктами горіння.

На щастя, загиблих немає.

Читайте также:

Українська

Автор: