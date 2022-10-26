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  • “Ви нелюди”: мер Дніпра про заяву РФ щодо удару по АЗС, де загинула вагітна дівчина

“Ви нелюди”: мер Дніпра про заяву РФ щодо удару по АЗС, де загинула вагітна дівчина

Сьогодні 15:24
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Мер Дніпра прокоментував заяву міністерства війни РФ та вчорашній ракетний удар по Дніпру.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував вчорашній ракетний удар по Дніпра та заяву мінубивства РФ. 

Росіяни відзвітували про те, що знищили нафтосховище, а насправді вбили двох цивільних на міській заправці. Однією з загиблих була 25-річна Інна. Дівчина чекала малюка. 

Это беременная красавица Инна, 25 лет, которая вчера заживо сгорела в авто на обычном АЗС в Днепре, разбомблённой руZZской ракетой. А это сообщение Минубийства РФ об уничтожении «нефтехранилища, снабжавшего топливом группировку на Донбассе». Вы – выбл@дки и нелюди. Других слов для вас нет, – зауважив Філатов.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про стан постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня.

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#Борис Філатов #новини Дніпра
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