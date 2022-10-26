“Ви нелюди”: мер Дніпра про заяву РФ щодо удару по АЗС, де загинула вагітна дівчина

Мер Дніпра прокоментував заяву міністерства війни РФ та вчорашній ракетний удар по Дніпру.

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував вчорашній ракетний удар по Дніпра та заяву мінубивства РФ.

Росіяни відзвітували про те, що знищили нафтосховище, а насправді вбили двох цивільних на міській заправці. Однією з загиблих була 25-річна Інна. Дівчина чекала малюка.

Это беременная красавица Инна, 25 лет, которая вчера заживо сгорела в авто на обычном АЗС в Днепре, разбомблённой руZZской ракетой. А это сообщение Минубийства РФ об уничтожении «нефтехранилища, снабжавшего топливом группировку на Донбассе». Вы – выбл@дки и нелюди. Других слов для вас нет, – зауважив Філатов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стан постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня.

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