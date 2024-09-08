Ввечері та вночі російські війська знову обстрілювали Дніпропетровщину

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удари ворог зосередив на райцентрі і Марганецькій громаді. Туди скеровував дрони-камікадзе, гатив з артилерії, скинув боєприпас з БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Горіла суха трава, пожежу загасили. Людей не зачепило, — йдеться у дописі.
Внаслідок вчорашньої атаки у Марганецькій громаді постраждала 62-річна місцева мешканка.
У неї мінно-вибухова травма і забій грудної клітини.
За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.
Внаслідок вчорашніх атак агресора потрощені пʼять приватних осель, господарська споруда і будівля, що не експлуатувалася.
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