Ввечері світла буде мало: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 12 липня

У п’ятницю, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Це означає, що в Дніпрі для абонентів ДТЕК діятимуть так звані “світло-сірі” графіки, за якими відключення тривають до 7 годин.
У решту годин буде задіяно три черги, тобто також є загроза збільшення тривалості відключення, але обмеження будуть м’якшими.
Нагадаємо, у Дніпрі для абонентів ЦЕК ввели нові графіки відключень світла.
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