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Ввечері пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Сьогодні 08:12
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На Дніпропетровщині розшукують 13-річну Тамару Емінову.

Новости Днепра про Ввечері пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Вчора, 20 серпня, близько 21:25 дівчинка пішла з дому, що знаходиться в селищі Правобережне Кам’янського району та до теперішнього часу не повернулася. Її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, темне волосся нижче плечей.

Була одягнена: різнокольорові лосини, рожева футболка, сині шльопки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Тамари Емінової, просимо повідомити за телефонами:️ 097-727-96-92, 0975568684 (Верхньодніпровськ) 096-586-94-41 або на лінію “102”.

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