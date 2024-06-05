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Вулицями Дніпра їздитимуть трамваї з панорамних дахом

Сьогодні 10:37
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Вулицями Дніпра їздитимуть німецькі трамваї з панорамним дахом.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздитимуть трамваї з панорамних дахом

Щоправда, таких вагонів буде тільки два, і вони будуть екскурсійними. Про це розповів заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев у Facebook.

Співпраця з Лейпцигом триває вже декілька років – з 2019-го ми отримали 50 вживаних вагонів. Наприкінці минулого року Лейпциг знову запропонував передати трамвайні вагони. Вони фактично були подаровані Дніпру. За сам транспорт місто майже нічого не заплатило, а ось послуги з доставлення довелося оплачувати у повному розмірі. 

Дніпро незабаром поповнить свій трамвайний парк 26 трамваями з німецького Лейпцига. 17 вагонів вже прибули у відмінному стані. Трамваї оснащені сучасною та енергоощадною системою керування, яка знижує споживання електроенергії на 30%. 

Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздитимуть трамваї з панорамних дахом

Два вагони мають панорамний дах, що робить їх ідеальними для оглядових екскурсій. 

Зараз вагони потребують лише адаптації ширини колії до нашого стандарту (1524 мм замість 1435 мм). Цим вже займаються фахівці КП “Дніпровський електротранспорт”.

На останню партію Дніпро чекає протягом тижня. Уже до кінця року ці 26 вагонів вийдуть на колії Дніпра, замінивши частину морально та технічно застарілих трамваїв радянських часів.

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Новости Днепра про Вулицями Дніпра їздитимуть трамваї з панорамних дахомУкраїнська

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