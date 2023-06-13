«Вулицями Дніпра»: Музей історії Дніпра презентував цикл лекцій щодо перейменувань у місті

Музей історії Дніпра презентував низку лекцій та інтерактивну карту у рамках проєкту «Вулицями Дніпра».

Все це — аби ознайомити дніпрян з історією перейменувань у місті. Сьогодні одна з лекцій для містян пройшла у ПК «Шинник».

«У 2022 році відбулось дуже багато перейменувань вулиць, проспектів нашого міста. І дуже часто місцеві мешканці не до кінця розуміють, на честь кого ці перейменування. Ми, завдяки проєкту #ZMINA_2_0 «Субгранти для культурних проєктів» фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу, подали такий грантовий проєкт «Вулицями Дніпра», щоб донести до місцевих мешканців інформацію щодо перейменування, зокрема, на честь кого вони називаються. І також в рамках цього проєкту ми презентували науково-популярне видання «Козацькі витоки Дніпра», яке було написане кандидатом історичних наук, заступником директора з наукової роботи Святославом Чируком. Бо коли ми почали вивчати історію перейменованих вулиць, то побачили, що певна кількість з них була заглиблена ще в козацьку історію. Також в рамках цього проєкту ми розробили інтерактивну карту вулиць, яку можна переглянути на сайті музею, а в майбутньому покажемо ще й фільм. Також додам, що цей проєкт ми будемо поповнювати, бо перейменованих вулиць наразі близько шести сотень», – зазначив провідний науковий співробітник «Музею історії Дніпра» Вадим Прокопов.

Зі свого боку, відвідувачка лекції Наталя зазначила: «Ми прийшли з колегами на лекцію, і скажу, що це було дуже пізнавально та цікаво. Бо я з дитинства цікавлюсь історією нашого міста. Тож я вважаю, що подібні заходи мають бути, аби дніпряни, які тут живуть, теж знали нашу історію та розуміли, на честь кого зараз названі вулиці, і чому важливо проводити процес декомунізації».

Таких презентацій у Дніпрі проведуть близько 10 у всіх районах міста. Дізнатись про час та місце можна на сторінці Музею історії Дніпра у фейсбук.

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