Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вулиці Нікополя планують перейменувати на честь загиблих на війні героїв та інших видатних українців

Вулиці Нікополя планують перейменувати на честь загиблих на війні героїв та інших видатних українців

Сьогодні 14:51
просмотров

У Нікополі обговорили перейменування ряду вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки з метою їхньої дерусифікації.

Новости Днепра про Вулиці Нікополя планують перейменувати на честь загиблих на війні героїв та інших видатних українців

Місцева влада та активісти розглядають варіанти перейменування вулиць на честь загиблих на війні земляків та інших героїв, видатних культурних, громадських та політичних діячів, і навіть географічні назви українських міст.

Про це повідомляє пресслужба Нікопольської міської ради.

Так, у місті пропонують такі нові назви:

  • вулиця Алтайська на вулицю Володимира Івасюка
  • провулок Амурський на провулок Привітний
  • вулицю Архангельська на вулицю Данила Нечая
  • вулицю Астраханську на вулицю Аввакума Зайця
  • вулицю Байкальська на вулицю Байди Вишневецького
  • вулицю Барнаульську на вулицю Героїв Холодного Яру
  • вулицю Гастелло на вулицю Гостомельську
  • вулицю Зої Космодем’янської на вулицю Академіка Сергія Єфремова
  • вулицю Камську на вулицю Марка Кропивницького
  • вулицю Курська на вулицю Гетьмана Данила Апостола
  • вулицю Московську на вулицю Степана Бандери
  • вулицю Мурманську на вулицю Федіра Лутая
  • вулицю Новгородську на вулицю Петра Андріанова
  • вулицю Костромську на вулицю Владислава Остапенка
  • вулицю Псковську на вулицю Сергія Сови
  • вулицю Смоленську на вулицю Федора Грогуленка
  • провулок Смоленський на провулок Лесі Барвінок
  • вулицю Таганрозьку на вулицю Кирила Петренка
  • провулок Тульський на провулок Андрія Ковальова
  • вулицю Тюменську на вулицю Волонтерську
  • вулицю Уральську на вулицю Гетьмана Павла Полуботка
  • вулицю Череповецьку на вулицю Гетьмана Петра Дорошенка
  • вулицю Читинську на вул. Володимира Симиренка

Читайте також:

Новости Днепра про Вулиці Нікополя планують перейменувати на честь загиблих на війні героїв та інших видатних українцівУкраїнська Новости Днепра про Вулиці Нікополя планують перейменувати на честь загиблих на війні героїв та інших видатних українцівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі десятки вулиць залишилися без води: причина та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:25
    У Дніпрі десятки вулиць залишилися без води: причина та адреси

    Сьогодні, 8 квітня, частина Дніпра залишилася без води. Комунальники обіцяють…

    У Дніпрі на могилі Поля знайшли кістки: можливо, вони належали людині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    У Дніпрі на могилі Поля знайшли кістки: можливо, вони належали людині

    Сьогодні, 8 квітня, вранці у Севастопольському парку в Дніпрі на…

    Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам’янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висоти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    Стан важкий: у лікарню Дніпра з Кам’янського доставили 14-річну дитину, яка впала з висоти

    У п'ятницю, 7 квітня, до однієї з лікарень Дніпра доставили…

    Шукали всю ніч: у Дніпрі біля водойми знайшли зниклого 9-річного хлопчика з переохолодженням
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:38
    Шукали всю ніч: у Дніпрі біля водойми знайшли зниклого 9-річного хлопчика з переохолодженням

    У Дніпрі майже добу тривали пошуки 9-річного Івана Преображенського. Вони…

    Наверх