Вулиці Нікополя планують перейменувати на честь загиблих на війні героїв та інших видатних українців

У Нікополі обговорили перейменування ряду вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки з метою їхньої дерусифікації.

Місцева влада та активісти розглядають варіанти перейменування вулиць на честь загиблих на війні земляків та інших героїв, видатних культурних, громадських та політичних діячів, і навіть географічні назви українських міст.

Про це повідомляє пресслужба Нікопольської міської ради.

Так, у місті пропонують такі нові назви:

вулиця Алтайська на вулицю Володимира Івасюка

провулок Амурський на провулок Привітний

вулицю Архангельська на вулицю Данила Нечая

вулицю Астраханську на вулицю Аввакума Зайця

вулицю Байкальська на вулицю Байди Вишневецького

вулицю Барнаульську на вулицю Героїв Холодного Яру

вулицю Гастелло на вулицю Гостомельську

вулицю Зої Космодем’янської на вулицю Академіка Сергія Єфремова

вулицю Камську на вулицю Марка Кропивницького

вулицю Курська на вулицю Гетьмана Данила Апостола

вулицю Московську на вулицю Степана Бандери

вулицю Мурманську на вулицю Федіра Лутая

вулицю Новгородську на вулицю Петра Андріанова

вулицю Костромську на вулицю Владислава Остапенка

вулицю Псковську на вулицю Сергія Сови

вулицю Смоленську на вулицю Федора Грогуленка

провулок Смоленський на провулок Лесі Барвінок

вулицю Таганрозьку на вулицю Кирила Петренка

провулок Тульський на провулок Андрія Ковальова

вулицю Тюменську на вулицю Волонтерську

вулицю Уральську на вулицю Гетьмана Павла Полуботка

вулицю Череповецьку на вулицю Гетьмана Петра Дорошенка

вулицю Читинську на вул. Володимира Симиренка

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