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Втричі більше: BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів

Сьогодні 22:00
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Число підтверджених втрат окупантів за тиждень втричі перевищило звичайні щотижневі цифри Російської Федерації.

Новости Днепра про Втричі більше: BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів

На основі відкритих джерел BBC вдалося встановити імена 16071 російського військового, який загинув на війні в Україні.

Лише за останній тиждень російській службі BBC спільно з виданням “Медіазона”, яке визнане в Росії “іноагентом”, та командою волонтерів вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих.

Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли про приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися, у лютому знову продовжили зростати. За даними видання, це може бути наслідком спроб наступу Росії на Донбасі.

“Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обставини на цвинтарях у понад 60 російських населених пунктах протягом усього 2022 року”, – повідомляють в BBC.

Крім того, число підтверджених за відкритими джерелами російських втрат за рік вторгнення в Україну вже перевищило офіційно визнані радянські втрати протягом майже десяти років війни в Афганістані, тоді загинула – 15051 людина.

Новости Днепра про Втричі більше: BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів

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