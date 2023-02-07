Втретє за три місяці: на Дніпропетровщині чоловік загинув під колесами сміттєвоза

Трагедія сталася 6 лютого в місті П’ятихатки, що на Дніпропетровщині, про це пише “Дніпро Оперативний”.
Відомо, що загиблий працював вантажником на цьому сміттєвозі. Він отримав смертельні травми, коли складав відходи із контейнерів в спецавто. Чоловік послизнувся та впав на підняту гідравлічну лапу машини. Під вагою контейнера зі сміттям автомобіль нахилився і лапа придавила йому голову.
На жаль, робітник загинув на місці. Зазначимо, що “сміттєвози-вбивці” вже не вперше позбавляють людей життя. У грудні під колесами комунального авто загинула 64-річна жінка. Вона потрапила в “сліпу зону”, тому водій не помітив перехожу та наїхав на неї.
У січні під колеса сміттєвоза потрапила мешканка Кривого Рогу. Там водій спецавто не побачив жінку та переїхав її. На жаль, від отриманих травм постраждала померла.
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