Втратив все: у Дніпрі потребує допомоги літній чоловік, дім якого зруйнувала російська ракета

46 чоловік загинули, 80 отримали поранення. Десятки містян втратили все, що в них було.
Серед тих, хто залишився без житла, і Петро Васильович. Чоловік жив на сьомому поверсі. Зараз же дніпрянин залишився без речей та ліків, частину його документів знайшли.
Чоловіка поки що прихистили небайдужі – спить на підлозі в однокімнатній квартирі в сусідньому, також постраждалому будинку.
Про це пише Альона Гринько. Та просить допомогти літньому чоловіку.
Картки нема. Прошу давати допомогу для нього з приміткою: на Моnobank або сюди 5375411201954521, – зазначила дівчина.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Monobank зібрав для постраждалих від російської ракети у Дніпрі більше 103 млн грн, – Філатов.
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