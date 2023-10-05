Втратив багато крові: у Дніпрі чоловік травмувався, коли утеплював будинок

У Дніпрі чоловік травмувався, коли утеплював будинок.

Днями медики допомагали чоловіку, який травмував руку, коли займався утепленням будинку. Як розповів медик Влад Бюднюк, виклик надійшов до Новокодацької підстанції екстреної медичної допомоги. До “швидкої” зателефонував напарник постраждалого.

Приїхавши на місце події, фельдшери побачили 40-річного чоловіка. У постраждалого була сильна кровотеча, яку робітники не в змозі були зупинити самостійно. Медики наклали турнікет на травмовану руку.

Дніпрянин розповів, що травмувався, коли працював на висоті з перфоратором. До цього він вживав спиртне. Медики підозрюють, що саме це стало причиною нещасного випадку.

Після знеболення та первинної обробки рани, інфузійною та кисневою підтримкою чоловіка було шпиталізовано до профільного медичного закладу міста з діагнозом: рвана рана лівого передпліччя. Гіповолемічний шок. Алкогольне спʼяніння.

Дотримання правил техніки безпеки під час роботи з електроінструментами знижує загрозу травматизації та нещасних випадків, – зазначив медик.

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