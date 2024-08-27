Втратила руку, але вижила: у Дніпрі 19-річна дівчина вночі потрапила під потяг

Девушка попала под поезд, но осталась жива.

Трагедія на станції Діївка у Дніпрі трапилася в ніч на 27 серпня. Під потяг потрапила 19-річна дівчина. Постраждала втратила частину правої руки та отримала інші пошкодження, пише Інформатор.

Інцидент стався близько 2:00. Дівчину невдовзі ушпиталили до лікарні. Відомо, що у неї неповна травматична ампутація верхньої правої кінцівки та ушкодження правої ноги. Постраждала у реанімації.

У поліції повідомили, що попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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