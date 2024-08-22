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  • Втратила 27 тисяч гривень: жительку Кам’янського п’ять раз ошукали при покупці мотоблоку

Втратила 27 тисяч гривень: жительку Кам’янського п’ять раз ошукали при покупці мотоблоку

Сьогодні 19:17
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Жительку Кам'янського надурили на 27 тисяч гривень.

Новости Днепра про Втратила 27 тисяч гривень: жительку Кам'янського п'ять раз ошукали при покупці мотоблоку

Жінка хотіла купити мотоблок онлайн, але наткнулася на шахрая, який обманув її п’ять разів. Як йдеться у матеріалах справи Баглійського районного суду Дніпродзержинська, жителька Кам’янського знайшла оголошення про продаж сільгосптехніки в інтернеті. 
 
Ціна та характеристики мотоблока жінку влаштовували, тому вона зателефонувала за вказаним номером. Під час розмови продавець почав бідкатися, що йому терміново треба гроші, бо його дружина перебуває в лікарні. Він детально описав товар та попросив передплату. 
 
Жінка погодилася переказати 1869 грн передоплати, але чоловік попросив скинути більшу суму – 10 000 грн. Вона знову не заперечувала і переказала на вказану картку ще 8 173 грн. Варто зауважити, що повна ціна мотоблока – 16 650 грн.
 
Після цього жінці зателефонували з “пошти” та попросили сплатити “пакування та комісію” у сумі 5 637 грн. Але й на цьому витрати не припинилися. Покупчиню знову попрохали сплатити таку саму суму.
 
Дзвінки з проханням про гроші не припинилися. Жінку телефоном сповістили, що треба оплатити “доставлення та дерев’яний каркас”. Ще – 3 000 грн, а потім ще 3 000 грн.
 

У той же день до неї знову зателефонував невідомий та повідомив, що потрібно заплатити 6 000 грн за номером накладної, але жінка йому вже відмовила, після чого, за її словами, чоловік почав їй погрожувати.

Після останнього дзвінка жінка запідозрила, що її намагаються обманути, тому звернулася до поліції. Загалом покупка вигаданого мотоблока обійшлася жінці у 27 500 гривень, які вона заплатила невідомо кому, так і не отримавши необхідну техніку. 

Наразі за цією справою тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють особи зловмисників.

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Новости Днепра про Втратила 27 тисяч гривень: жительку Кам'янського п'ять раз ошукали при покупці мотоблокуУкраїнська

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