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Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА

Сьогодні 10:00
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За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА.

Новости Днепра про Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 7139 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2849 (+12) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО – 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
  • спеціальна техніка – 339 (+0)

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Новости Днепра про Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛАУкраїнська Новости Днепра про Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛАРусский

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