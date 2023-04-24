Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА
Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА
Сьогодні 10:00
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За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3683 (+8) од,
бойових броньованих машин – 7139 (+8) од,
артилерійських систем – 2849 (+12) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО – 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
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