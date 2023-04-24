Втрати ворога: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА

За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3683 (+8) од,

бойових броньованих машин – 7139 (+8) од,

артилерійських систем – 2849 (+12) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО – 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,

спеціальна техніка – 339 (+0)

Читайте також:

Українська Русский

Автор: