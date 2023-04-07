Сайт Дніпра Новини Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 480 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни склали понад 177 тисяч вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 177110 (+480) осіб ліквідовано, танків – 3633 (+2) од, бойових броньованих машин – 7016 (+3) од, артилерійських систем – 2722 (+8) од, РСЗВ – 533 (+1) од, засоби ППО – 281 (+0) од, літаків – 306 (+0) од, гелікоптерів – 292 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4), крилаті ракети – 911 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од, спеціальна техніка – 304 (+2). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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