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Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу

Сьогодні 10:00
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Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 480 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни склали понад 177 тисяч вбитими.

Новости Днепра про Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків – 3633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7016 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2722 (+8) од,
  • РСЗВ – 533 (+1) од,
  • засоби ППО – 281 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,
  • спеціальна техніка – 304 (+2).

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Новости Днепра про Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані ГенштабуУкраїнська Новости Днепра про Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані ГенштабуРусский

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