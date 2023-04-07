Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 480 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни склали понад 177 тисяч вбитими.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,

танків – 3633 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7016 (+3) од,

артилерійських систем – 2722 (+8) од,

РСЗВ – 533 (+1) од,

засоби ППО – 281 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,

спеціальна техніка – 304 (+2).

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