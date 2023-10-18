Втік з реабілітаційного центру: на Дніпропетровщині поліція розшукує 12-річного хлопця

У Кривому Розі правоохоронці розшукують 12-річного Кирила Толюпу.
17 жовтня хлопець залишив приміщення реабілітаційного центру у Покровському районі.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках неповнолітнього.
Прикмети: 12-13 років, зріст 155 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.
Був одягнений: чорна куртка, спортивні сірі штани із зеленою смужкою, кофта з малюнком авокадо, синьо-червоні кросівки з надписом «sport».
Якщо ви бачили цього хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 096 86 53 949, 096 522 32 51,099 618 08 48 або 102.
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