Втік з реабілітаційного центру: на Дніпропетровщині поліція розшукує 12-річного хлопця

Потрібна ваша допомога!

У Кривому Розі правоохоронці розшукують 12-річного Кирила Толюпу.

17 жовтня хлопець залишив приміщення реабілітаційного центру у Покровському районі.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках неповнолітнього.

Прикмети: 12-13 років, зріст 155 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: чорна куртка, спортивні сірі штани із зеленою смужкою, кофта з малюнком авокадо, синьо-червоні кросівки з надписом «sport».

Якщо ви бачили цього хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 096 86 53 949, 096 522 32 51,099 618 08 48 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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