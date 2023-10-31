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  • “Втік” від мами до бабусі: у Дніпрі знайшли зниклого у сусідній області підлітка

“Втік” від мами до бабусі: у Дніпрі знайшли зниклого у сусідній області підлітка

Сьогодні 19:28
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На в'їзді до Дніпра помітили підлітка, який зник у сусідній Полтавській області.

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На блокпосту знайшли 15-річного хлопця, який днем раніше зник у Кременчуцькому районі Полтавської області. 

Мати підлітка зателефонувала до поліції та повідомила, що її син пішов з дому та зник. Жінка підозрювала, що він міг поїхати до Дніпра, щоб зустрітися з бабусею. 

Інформацію передали правоохоронцям. 

30 жовтня хлопця знайшли у рейсовому автобусі, який прямував до Дніпра. На блокпосту правоохоронці зупинили транспорт та помітили в салоні підлітка, який походив за описом. 

Підлітка передали брату, а ювенальні поліцейські з’ясовують обставини поді

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