“Втік” від мами до бабусі: у Дніпрі знайшли зниклого у сусідній області підлітка

На в'їзді до Дніпра помітили підлітка, який зник у сусідній Полтавській області.

На блокпосту знайшли 15-річного хлопця, який днем раніше зник у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Мати підлітка зателефонувала до поліції та повідомила, що її син пішов з дому та зник. Жінка підозрювала, що він міг поїхати до Дніпра, щоб зустрітися з бабусею.

Інформацію передали правоохоронцям.

30 жовтня хлопця знайшли у рейсовому автобусі, який прямував до Дніпра. На блокпосту правоохоронці зупинили транспорт та помітили в салоні підлітка, який походив за описом.

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