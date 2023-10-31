“Втік” від мами до бабусі: у Дніпрі знайшли зниклого у сусідній області підлітка

На блокпосту знайшли 15-річного хлопця, який днем раніше зник у Кременчуцькому районі Полтавської області.
Мати підлітка зателефонувала до поліції та повідомила, що її син пішов з дому та зник. Жінка підозрювала, що він міг поїхати до Дніпра, щоб зустрітися з бабусею.
Інформацію передали правоохоронцям.
30 жовтня хлопця знайшли у рейсовому автобусі, який прямував до Дніпра. На блокпосту правоохоронці зупинили транспорт та помітили в салоні підлітка, який походив за описом.
Підлітка передали брату, а ювенальні поліцейські з’ясовують обставини поді
Читайте також:
Автор:
“Дія” привітала українців з Геловіном повідомленням нібито від ТЦК.
Трамвай у Дніпрі завершить роботу раніше.
Хелловін щороку відзначається в ніч 31 жовтня. Раніше це було…
Аеропорт у Дніпрі заберуть у бізнесмена Ігоря Коломойського.