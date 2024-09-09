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Втік і ховався у лісосмузі: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напідпитку скоїв смертельну ДТП

Сьогодні 12:55
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Поліцейські затримали чоловіка, який у нетверезому стані скоїв ДТП, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

Новости Днепра про Втік і ховався у лісосмузі: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напідпитку скоїв смертельну ДТП

Аварія сталася 8 вересня о 20:00 на автодорозі Кривий Ріг – Радушне. 58-річний водій автомобіля SEAT у стані сильного алкогольного сп’яніння виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мотоциклом VIPER.Внаслідок ДТП 38-річний мотоцикліст загинув на місці події, а водій автомобіля втік та заховався у лісосмузі.

Як повідомили в ГУНП Дніпропетровської області, винуватця знайшли кінолог зі службовою собакою.

“Для розшуку винуватця автомобільної аварії на місце викликали кінолога. Службовий собака – німецька вівчарка Лорд, взяв слід від місця події та за пів години пошуків розшукав водія автомобіля”, – повідомили в поліції.

Слідчими слідчого відділу ГУНП в Дніпропетровській області відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Втік і ховався у лісосмузі: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напідпитку скоїв смертельну ДТПУкраїнська Новости Днепра про Втік і ховався у лісосмузі: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напідпитку скоїв смертельну ДТПРусский

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