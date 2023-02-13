Про це повідомили у Патрульній поліції.

У Львові знайшли 4-річну дівчинку з Кривого Рогу, яка втекла з магазину солодощів. Так, замість того, щоб вибирати цукерки, зефір та інші смаколики, малеча вирішила споглядати архітектуру міста.

Дівчинка тихенько втекла з крамниці на площі ринок, де була разом з матір’ю. Жінка дуже злякалася. На допомогу їй прийшов заступник командира роти поліції Олександр Савицький. Оленку знайшли за 300 метрів від місця зникнення – на Галицькій площі.

Раніше ми писали, що у Нікополі поліцейські за 15 хвилин розшукали зниклого 6-річного хлопчика.

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