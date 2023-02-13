Втекла з магазину солодощів: у Львові розшукали 4-річну Оленку з Кривого Рогу - Днепр Инфо
Втекла з магазину солодощів: у Львові розшукали 4-річну Оленку з Кривого Рогу
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Сегодня 09:00

Про це повідомили у Патрульній поліції.

Новости Днепра про Втекла з магазину солодощів: у Львові розшукали 4-річну Оленку з Кривого Рогу

У Львові знайшли 4-річну дівчинку з Кривого Рогу, яка втекла з магазину солодощів. Так, замість того, щоб вибирати цукерки, зефір та інші смаколики, малеча вирішила споглядати архітектуру міста. 

Дівчинка тихенько втекла з крамниці на площі ринок, де була разом з матір’ю. Жінка дуже злякалася. На допомогу їй прийшов заступник командира роти поліції Олександр Савицький. Оленку знайшли за 300 метрів від місця зникнення – на Галицькій площі. 

Раніше ми писали, що у Нікополі поліцейські за 15 хвилин розшукали зниклого 6-річного хлопчика.

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Новости Днепра про Втекла з магазину солодощів: у Львові розшукали 4-річну Оленку з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Втекла з магазину солодощів: у Львові розшукали 4-річну Оленку з Кривого РогуРусский

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