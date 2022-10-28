Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

На щастя, люди не постраждали.
У Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики уже стали до відновлення.
В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.
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