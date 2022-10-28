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  • Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

Сьогодні 09:00
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Росіяни накрили вогнем три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську, розповів у ранковому зверненні до наслення голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Новости Днепра про Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

На щастя, люди не постраждали.

У Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики уже стали до відновлення.

В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

 

Новости Днепра про Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

Новости Днепра про Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

Новости Днепра про Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

Новости Днепра про Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина

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Новости Днепра про Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала НікопольщинаУкраїнська

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