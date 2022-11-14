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  • Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

Сьогодні 09:00
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В ніч на 14 листопада росіяни били з «Градів» та важкої артилерії по двом громадам Нікопольського району.

Новости Днепра про Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під ворожий вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. Туди прилетіло понад 60 снарядів. На щастя, люди не постраждали. 

У Марганці через обстріли пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 000 родин у самому місті та навколишніх селищах і селах залишилися без води. 

Енергетики лагодять лінію, щоб запустити станцію. Також російські снаряди пошкодили будівлі та автівки. 

Новости Днепра про Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Всю ніч гатили з «Градів» та важкої артилерії: ситуація на ДніпропетровщиніРусский

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