Осіб, які можуть перебувати під завалами готелю в Кривому Розі, встановлено. Пошукова операція має тривати ще щонайменше 2 – 3 години, – повідомив Вілкул.

Рятувальну операцію кілька разів призупиняли через повітряну тривогу.

За словами Вілкула, встановити особи людей, які можуть бути під завалами, вдалось наступним чином: по книгах реєстрації готелю перевірили дані про жителів, усім їм передзвонили, двоє людей не виходять на зв’язок. Припускають, що саме вони можуть усе ще перебувати під завалами будівлі.

За офіційними даними загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна жінка, яку дістали з-під завалів готелю, у критичному стані. Решта постраждалих мають легші травми.