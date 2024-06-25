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  • “Врятувала безмежну кількість дитячих життів”: у Бельгії від інфаркту померла відома лікарка з Дніпра

“Врятувала безмежну кількість дитячих життів”: у Бельгії від інфаркту померла відома лікарка з Дніпра

Сьогодні 16:45
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У Бельгії померла видатна лікарка з Дніпра Зіньковська Надія Валерʼянівна.

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Зіньковська Надія Валерʼянівна померла у віці 77 років. З 18 до 75 років вона працювала в медицині. Лікарка врятувала багато дітей, передала безцінний досвід колегам та самовіддано лікувала кожного пацієнта. Її серце зупинилося 23 червня у Бельгії, де вона тимчасово перебувала у старшої доньки.

Сумну звістку повідомили в Регіональному медичному центрі родинного здоров’я у Facebook.

“З великим сумом повідомляємо про непередбачену важку втрату. 23.06.2024 року на 77 році життя, о 17 годині 14 хвилин зупинилося серце видатної людини, відомого лікаря, талановитого наставника, надійного друга, неперевершеної матусі, люблячої та турботливої бабусі Зіньковської Надії Валерʼянівни. Надія Валерʼянівна з 18 до 75 років присвятила своє життя медицині. За 48 років своєї лікарської діяльності вона врятувала безмежну кількість дитячих життів,передала безцінний досвід своїм молодим колегам, самовіддано лікувала та боролася за життя кожного пацієнта, сприймала чужий біль, як свій особистий. Професія лікар-було її покликання!”, – написали колеги.

У Зіньковської Надії залишилося дві дорослі доньки та внуки.

Прощання та поховання відбудеться в Дніпрі пізніше. Дату і місце проведення буде повідомлено додатково.

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