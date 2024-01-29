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Врятований з Часового Яру рудий кіт “звільнився” з міськради та переїхав до нової родини в Дніпрі

Сьогодні 21:00
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Котик, якого врятували з Часового Яру, знайшов нову домівку в Дніпрі.

Новости Днепра про Врятований з Часового Яру рудий кіт

Влітку 2023 року волонтери Save Animals Ukraine та Департамент добрих справ з Дніпра евакуювали кошеня з Часового Яру, що під Бахмутом. Одарка Біла розповіла історію рудого красеня. 

Влітку, цього красеня, ми евакуювали зовсім маленького з Часів Яр Історія його попереднього власника дуже трагічна, завершилась за день до нашого приїзду черговим прильотом, після якого чоловік додому вже не повернувся. Тож, знайшовши двір, про який написали сусіди ми зустріли цього малого з дуже великими очима. І всю дорогу ті очі не давали мені спокою. Він їхав у переносці поруч з такими ж евакуйованими собаками, тихо й налякано, – розповідає Одарка.
 

Новости Днепра про Врятований з Часового Яру рудий кіт

Якийсь час котик “пропрацював” та пожив у міськраді, а нещодавно “звільнився” та знайшов нову домівку. 

І ось у той час, коли треба було віддавати малого на перетримку у пошуках нової родини, я відчула що просто не можу його залишити)) спершу Яр пожив у мене в Дніпровська міська рада ну а далі переїхав до свого, тепер вже, рідного дому, де й живе, грається, часом шкодить і гордо носить імʼя Часік (виявилось, що сусідського малого назвали Ярославом і так кликати кота ми вже не могли), – зауважила вона. 
 

Новости Днепра про Врятований з Часового Яру рудий кіт

 

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