Врятований з Часового Яру рудий кіт “звільнився” з міськради та переїхав до нової родини в Дніпрі

І ось у той час, коли треба було віддавати малого на перетримку у пошуках нової родини, я відчула що просто не можу його залишити)) спершу Яр пожив у мене в Дніпровська міська рада ну а далі переїхав до свого, тепер вже, рідного дому, де й живе, грається, часом шкодить і гордо носить імʼя Часік (виявилось, що сусідського малого назвали Ярославом і так кликати кота ми вже не могли), – зауважила вона.