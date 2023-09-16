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Вранці російські війська обстрілювали Нікопольщину

Сьогодні 08:46
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Російські війська знову обстрілюють мирні громади Нікопольщини.

Новости Днепра про Вранці російські війська обстрілювали Нікопольщину

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Ввечері росіяни здійснили обстріл Нікополя, а вранці накрили вогнем ствольної артилерії населений пункт Марганецької ТГ, – пише Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

Люди від вибухів не постраждали, зараз на місці працюють фахівці.

В інших регіонах Дніпропетровщини ніч і ранок минули спокійно. 

У Дніпрі повітряну тривогу оголошували зранку на 10 хвилин.

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