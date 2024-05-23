Сайт Дніпра Новини ВПО, які проживають на Дніпропетровщині, можуть безкоштовно отримати окуляри для зору ВПО, які проживають на Дніпропетровщині, можуть безкоштовно отримати окуляри для зору
Внутрішньо переміщені особи, які мають вади зору і проживають у Дніпропетровській області, можуть безкоштовно отримати окуляри.
Окуляри видають у Дніпрі, Апостоловому, Кам’янському та Кривому Розі.
Про це повідомили на сторінці ГО “ВПО України” у Facebook.
Так, безкоштовні окуляри можна отримати з 10:00 до 16:00 за такими адресами:
Апостолове – вул. Ветеранів, 2, тел.: 0676304588 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3). Дніпро – вул. Святослава Хороброго, 35, тел.: 0993275982 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3). Кривий Ріг – вул. Героїв АТО, 30-А, тел.: 0986309057 (окуляри для зору з діоптріями +1). Кам’янське – просп. Свободи, 2/1 тел.: 0678756515 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.).
Перед відвідуванням потрібно обов’язково зателефонувати.
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