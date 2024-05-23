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ВПО, які проживають на Дніпропетровщині, можуть безкоштовно отримати окуляри для зору

Сьогодні 12:34
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Внутрішньо переміщені особи, які мають вади зору і проживають у Дніпропетровській області, можуть безкоштовно отримати окуляри.

Новости Днепра про ВПО, які проживають на Дніпропетровщині, можуть безкоштовно отримати окуляри для зору

Окуляри видають у Дніпрі, Апостоловому, Кам’янському та Кривому Розі.

Про це повідомили на сторінці ГО “ВПО України” у Facebook.

Так, безкоштовні окуляри можна отримати з 10:00 до 16:00 за такими адресами:

  • Апостолове – вул. Ветеранів, 2, тел.: 0676304588 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3).
  • Дніпро – вул. Святослава Хороброго, 35, тел.: 0993275982 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3).
  • Кривий Ріг – вул. Героїв АТО, 30-А, тел.: 0986309057 (окуляри для зору з діоптріями +1).
  • Кам’янське – просп. Свободи, 2/1 тел.: 0678756515 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.).

Перед відвідуванням потрібно обов’язково зателефонувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети.

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Новости Днепра про ВПО, які проживають на Дніпропетровщині, можуть безкоштовно отримати окуляри для зоруУкраїнська Новости Днепра про ВПО, які проживають на Дніпропетровщині, можуть безкоштовно отримати окуляри для зоруРусский

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