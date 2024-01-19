Впізнав у незнайомці господарку: у Дніпрі безпритульний пес переслідує дівчину

На масиві Лівобережному песик переслідує дівчину.

У Дніпрі безпритульних собак стає тільки більше. Вже були випадки, коли тварини нападали на дітей та дорослих. На Лівобережному бездомний песик причепився до незнайомої дівчини та переслідує її вже декілька днів.

Як розповіла дніпрянка Марина, собака з’явився на Лівобережному нещодавно. На відміну від інших тварин, які бродять вулицями у пошуках їжі, цей песик обрав для себе “свою “людину”. Чотирилапий ходить за дівчиною слідом, зустрічає та проводжає додому, а іноді навіть виє під вікнами, де вона живе.

Не просто появився – буквально переслідує дівчину. Він точно переплутав її зі своєю господаркою. Вона його не годувала, однак кілька днів тому песик почав ходити за дівчиною хвостиком, – розповідає Марина.

Містяни спочатку подумали, що песик загубився, але потім звернули увагу на чіп від Зооконтролю, який прикріплений до вушок. Це вказує на те, що тварина жила на вулиці, пройшла стерилізацію і знайшла нових господарів. Собака не брудний та доглянутий, але виглядає досить худим, тож дніпряни припускають, що він або втік від хазяїв, або загубився, або його залишили на вулиці.

Люди зауважують, що песик вважає дівчину своєю господаркою, тому й ходить за нею слідом. Наразі дніпряни сподіваються, що знайдуть справжніх хазяїв собаки.

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