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Впала у льох: рятувальники дістали травмовану жінку у Кривому Розі

Сьогодні 20:30
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10-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Центрально-Міського району міста Кривий Ріг, жінка провалилася в льох та травмувала ногу.

Новости Днепра про Впала у льох: рятувальники дістали травмовану жінку у Кривому Розі

Виявилося, що в одноповерховій господарчій споруді провалилася підлога, внаслідок чого, жінка впала в льох завглибшки орієнтовно 3 метри. Внаслідок падіння пенсіонерка отримала травму ноги.  

Надзвичайники за допомогою твердих нош та рятувальної мотузки дістали травмовану жінку на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу, з попереднім діагнозом – відкритий перелом правої гомілки.

До місця виклику було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про Впала у льох: рятувальники дістали травмовану жінку у Кривому Розі

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Новости Днепра про Впала у льох: рятувальники дістали травмовану жінку у Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про Впала у льох: рятувальники дістали травмовану жінку у Кривому РозіРусский

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