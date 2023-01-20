Впала і не могла йти: у Дніпропетровській області бабуся ночувала в полі

У Синельниківському районі 84-річна жінка вийшла на прогулянку та зникла.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Мешканка села Очеретувате вийшла з дому 19 січня близько години дня. За кілька годин її кинулися родичі та викликали поліцію. Вони повідомили, що старенька погано бачить та пересувається за допомогою двох паличок.

До пошуків жінки підключилися курсанти та кінолог із собакою, який і вказав правоохоронцям напрям.

Бабусю вдалося знайти лише об 11 ранку 20 січня в полі за 5 кілометрів від будинку. Вона пошкодила ногу і не могла йти, тож їй довелося ночувати там. Жінку госпіталізували

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