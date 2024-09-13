Воздвиження Хреста Господнього 2024 року: нова дата свята і що не можна робити

Свято Воздвиження Хреста Господнього вважається одним із 12 найбільших церковних свят. Раніше в Україні його відзначали 27 вересня, але з переходом церкви на новоюліанський календар змінилася дата. Наразі його відзначають майже на два тижні раніше, 14 вересня.

Журналісти dnepr.info дізналися, що можна і що не можна робити цього дня, звідки пішла традиція готувати на свято страви з капусти та як Воздвиження допоможе передбачити погоду на осінь.

Історія свята

Свято Воздвиження Хреста Господнього єдине з усіх церковних бере свій початок не з Біблії, а з події, які сталися пізніше. У 326 році н.е. біля гори Голгофи було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса. За переказами, його знайшла римська імператриця Олена. Нібито уві сні їй був даний знак вирушити до Єрусалиму і розпочати пошуки хреста.

Вона стала однією з перших, хто провів археологічні розкопки у місцях, які вважаються святими. Вважається, що у Голгофи знайшли відразу три хрести – два інші належали розбійникам, розіп’ятим разом із Ісусом. Хрест, на якому був розіп’ятий син Божий визначили, коли після дотику до нього зцілилася хвора жінка.

Хрест, де був розіп’ятий, Ісус встановили в храмі Воздвиження, зведеному в Єрусалимі. Пізніше місто захопив перський цар і відвіз реліквію до Персії. Пізніше святиня була таки повернена до Єрусалиму. Вважається, що саме у день свята візантійський імператор Іраклій відніс хрест до храму Воздвиження.

Що обов’язково потрібно робити на Воздвиження

Люди вірили, що у цей день розпочинається боротьба світла та темряви. І хрест, як символ свята, принесе перемогу добру. Тому необхідно надіти хрестик та вирушити до церкви на службу.

Хорошою прикметою вважається подарувати цього дня хрест дитині – він повиннен оберігати свого носія навіть якщо той забуде хрест вдома.

Що не можна робити

Як і в інші церковні свята, у день Воздвиження Хреста Господнього не можна сваритися, лаятись, бажати комусь зла та говорити неприємні речі. Також у цей день не можна вживати молочні та м’ясні продукти.

Поганою прикметою вважається позичати гроші, збиратися в далеку дорогу або починати нові справи. Все це краще відкласти до неділі чи початок нового тижня.

Не можна працювати фізично, прибирати в будинку або займатися рукоділлям, слід утриматися від роботи на городі, прання та проведення ремонту.

У старі часи люди вірили, що цього дня не можна ходити в ліс, оскільки прогулянка може закінчитися нещастям. Вважається, що у цей день усі змії виповзають на поверхню та відправлятимуться «на зимівлю», а птахи відлітають у теплі країни.

Традиції Воздвиження

Наші пращури помітили, що в цей день наші пращури помітили, якщо у цей день пишуть – то зима, а й гості готували страви з цим овочом. За старих часів для заготівлі капусти на зиму всі збиралися в одному будинку і під час роботи співали пісні. Посидіти називалися «капустяниками». Негласно під час таких увечері проводились оглядини майбутніх наречених. Дівчата вбиралися у гарні сукні, а хлопці приглядали собі майбутню дружину.

День Воздвиження Хреста Господнього вважається переходом від осені до зими. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде негожою, то й осінь буде такою. Люди вірили, що коли восени дні стають коротшими – світло та пітьма вступають у боротьбу, але світло завжди переможе.

До цього дня намагалися забрати весь урожай, а поля обходили з іконами. Люди просили у Бога послати хліб та гарний урожай на наступний рік. Іноді здійснювали хресну ходу навколо села, вважалося, що це допоможе захистити від негараздів усіх місцевих жителів.

Символом дня був хрест. Його малювали на воротах та стінах будинку, саморобні хрести із дроту ставили у хліві. Вважалося, що це допоможе захистити будинок та худобу від поганого ока та неприємностей.

Прикмети дня

Холодний вітер обіцяв тепле літо наступного року, заморозки – ранню зиму. Холодний день «прогнозував» ранню весну, тепла погода – обіцяла сонячні дні до свята Покрови.

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