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  • Воював ще з 2014 року: під час відпустки раптово помер боєць з Дніпропетровщини

Воював ще з 2014 року: під час відпустки раптово помер боєць з Дніпропетровщини

Сьогодні 11:11
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Раптово помер боєць з Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Воював ще з 2014 року: під час відпустки раптово помер боєць з Дніпропетровщини

Сумну звістку помітили на Facebook-сторінці Криничанської територіальної громади.

47-річний Андрій Архіпцев помер під час відпустки у місті Очаків Миколаївської області. Невдовзі чоловік мав повертатися на службу. 

Андрій родом із Криничанського району Дніпропетровської області. 

Захищав Україну ще з часів АТО. До лав ЗСУ Андрій приєднався з перших днів повномасштабного вторгнення – 27 лютого 2022 року. Він перебував на посаді курсанта одного з навчальних підрозділів ЗСУ.

Андрій також був головою громадського об’єднання “Ветерани АТО Криничанщини”, депутатом Криничанської районної ради минулого скликання, депутатом Криничанської селищної ради VIII скликання.

У бійця залишилися брат та вітчим.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та усім тим, хто колись знав захисника, справжнього патріота своєї країни, який самовіддано боронив нашу землю від російських загарбників. Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять Герою, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Воював ще з 2014 року: під час відпустки раптово помер боєць з ДніпропетровщиниУкраїнська

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