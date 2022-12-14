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Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Сьогодні 13:39
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У Дніпрі помітили незвичайно снігові фігури.

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Якщо минулого року зі снігу ліпили бюстики Сталіна, то цієї зими на вулицях міста можна зустріти нову воєнну творчість. Дніпровські сніговики надягнули каски та форму ЗСУ та взяли в руки зброю.

Крім цього, в одному із дворів помітили крижану крилату ракету. Фото фігури зі снігу опублікували в телеграм-каналі Х.Дніпро.

Будемо бомбіть Москву, – підписали фото автори допису.

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Звичайно, не обійшлося і без звичних сніговиків.

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

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Новости Днепра про Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)Українська

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