Воєнна творчість: у Дніпрі зі снігу зліпили крилату ракету (ФОТО)

У Дніпрі помітили незвичайно снігові фігури.

Якщо минулого року зі снігу ліпили бюстики Сталіна, то цієї зими на вулицях міста можна зустріти нову воєнну творчість. Дніпровські сніговики надягнули каски та форму ЗСУ та взяли в руки зброю.

Крім цього, в одному із дворів помітили крижану крилату ракету. Фото фігури зі снігу опублікували в телеграм-каналі Х.Дніпро.

Будемо бомбіть Москву, – підписали фото автори допису.

Звичайно, не обійшлося і без звичних сніговиків.

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