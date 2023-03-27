Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

Минулого тижня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Кривого Рогу Олександр Падалка – боєць 7 окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії.

Про це повідомляє батальйон.

Відомо, що Олександр помер від кулі ворожого снайпера.

Помер захисник наступного дня після свого дня народження у віці 46 років.

Командування та особовий склад 7-го окремого батальйону “АРЕЙ” УДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять!, – написав Аналітичний відділ 7-го ОБОТу “АРЕЙ” Української Добровольчої Армії на своїй сторінці у фейсбуці.

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