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  • Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

Сьогодні 19:45
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Минулого тижня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Кривого Рогу Олександр Падалка – боєць 7 окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії.

Новости Днепра про Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

Про це повідомляє батальйон.

Новости Днепра про Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

 

Відомо, що Олександр помер від кулі ворожого снайпера.

Помер захисник наступного дня після свого дня народження у віці 46 років.

Командування та особовий склад 7-го окремого батальйону “АРЕЙ” УДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять!, – написав Аналітичний відділ 7-го ОБОТу “АРЕЙ” Української Добровольчої Армії на своїй сторінці у фейсбуці.

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Новости Днепра про Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народженняУкраїнська Новости Днепра про Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народженняРусский

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