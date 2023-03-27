Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

Про це повідомляє батальйон.
Відомо, що Олександр помер від кулі ворожого снайпера.
Помер захисник наступного дня після свого дня народження у віці 46 років.
Командування та особовий склад 7-го окремого батальйону “АРЕЙ” УДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять!, – написав Аналітичний відділ 7-го ОБОТу “АРЕЙ” Української Добровольчої Армії на своїй сторінці у фейсбуці.
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