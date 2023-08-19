Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
За попередніми даними громади тричі були обстріляні із важкої артилерії.
Постраждала 82-річна жінка, наразі її стан задовільний.
Також були пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди та газогін.
Сьогодні ми також писали про жахливий обстріл міста Чернівці, через який постраждали 136 людей і 7 загинуло.
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