Ворожий обстріл Нікополя: постраждала 82-річна жінка

Сьогодні вдень російська армія обстрілювала Нікополь та Марганецьку громаду.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними громади тричі були обстріляні із важкої артилерії.

Постраждала 82-річна жінка, наразі її стан задовільний.

Також були пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди та газогін.

Сьогодні ми також писали про жахливий обстріл міста Чернівці, через який постраждали 136 людей і 7 загинуло.

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