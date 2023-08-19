Ворожий обстріл Нікополя: постраждала 82-річна жінка - Днепр Инфо
Ворожий обстріл Нікополя: постраждала 82-річна жінка
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Сегодня 19:39

Сьогодні вдень російська армія обстрілювала Нікополь та Марганецьку громаду.

Новости Днепра про Ворожий обстріл Нікополя: постраждала 82-річна жінка

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними громади тричі були обстріляні із важкої артилерії.

Постраждала 82-річна жінка, наразі її стан задовільний. 

Також були пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди та газогін.

Сьогодні ми також писали про жахливий обстріл міста Чернівці, через який постраждали 136 людей і 7 загинуло. 

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Новости Днепра про Ворожий обстріл Нікополя: постраждала 82-річна жінкаУкраїнська

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