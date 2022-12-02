Вороги випустили 40 снарядів по Дніпропетровській області: ситуація на ранок

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, найбільші наслідки обстрілів відчули на собі Нікополь та Марганецька громада. По населеним пунктам району російські військові випустили 40 снарядів. За інформацією Резніченка, обійшлося без постраждалих.
Наразі представники відповідних служб уточнюють масштаби руйнувань. В інших районах Дніпропетровської області місцевим жителям довелося провести ніч під звуки повітряної тривоги, але там обійшлося без атак. Нині в області все спокійно.
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