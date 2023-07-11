Вороги не залишають Нікольщину у спокої: що відомо на вечір 11 липня

Ввечері російські війська атакували з дрона Марганецьку громаду, що у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Надвечір ворог атакував з дрона Марганецьку громаду Нікопольського району. Рятувальники обстежили місце влучання”, – зазначив він.

Удар прийшовся по відкритій території. Постраждалих немає.

В інших громадах області було спокійно.

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