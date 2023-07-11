Вороги не залишають Нікольщину у спокої: що відомо на вечір 11 липня

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Надвечір ворог атакував з дрона Марганецьку громаду Нікопольського району. Рятувальники обстежили місце влучання”, – зазначив він.
Удар прийшовся по відкритій території. Постраждалих немає.
В інших громадах області було спокійно.
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