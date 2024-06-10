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Ворог знову атакував Харків: є постраждалі

Сьогодні 20:18
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Сьогодні серед білого дня ворог знову атакував Харків.

Новости Днепра про Ворог знову атакував Харків: є постраждалі

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, а також міський голова Харкова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, місто було атаковано близько 17:45 трьома авіаційними бомбами КАБ.

Новости Днепра про Ворог знову атакував Харків: є постраждалі

Станом на 20:15 відомо про 8 постраждалих – 5 чоловіків та 3 жінки. 

У Київському районі Харкова сильно пошкоджені два приватні будинки, з-під завалів одного з них деблокували 75-річного чоловіка, його госпіталізували. Про його стан наразі не повідомляється. 

Відомо, що понівечено 70 гаражів та 22 автівки.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації, – повідомив Синєгубов.

За попередніми даними, постраждалих більше немає.

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Новости Днепра про Ворог знову атакував Харків: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Ворог знову атакував Харків: є постраждаліРусский

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